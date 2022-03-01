俄烏戰爭從24日延燒至今已第6天，網路瘋傳各種烏國反抗俄軍的影片，其中一段為小女生向持槍的軍人嗆聲並作勢動粗，被台灣作家苦苓轉PO到臉書誇讚「好勇敢」，不過經查證後發現，這段影片並不是發生在烏克蘭境內。

苦苓今（1日）在臉書PO一段14秒的短片，讚嘆：「勇敢的烏克蘭小女孩，對入侵的俄國軍人大聲咆哮，我們雖然都聽不懂，但可以發揮想像力。她說的可能是：『你滾回去！你滾回去！你再不滾回去我就揍你！滾、滾、滾、我揍死你！』（請配合畫面收看）」並廣邀網友發揮想像力，留言猜測小女孩說了什麼。

畫面中，一名身穿黑色背心的金髮小女孩，絲毫不畏懼比她高大且持武器的軍人，以及旁邊停的幾台裝甲車，直接衝向對方大吼，甚至作勢要揮拳攻擊，看起來想要趕走士兵，初生之犢不畏虎的魄力引起網熱議，不過有網友質疑，烏克蘭現在是寒冬，小女孩卻只穿背心，而且烏克蘭境內沒有沙漠；另名網友更指出這段影片應該是2012年巴勒斯坦的小女孩塔塔米（Ahed al-Tamimi）因不滿哥哥遭到以色列士兵逮捕，氣到向軍方抗議，進而被捕捉到這段英勇的畫面。不久，苦苓在該貼文末補充：「當然也有可能這段影片的時間地點未必正確，不妨就把它當作情境劇看待。」

根據維基百科顯示，塔塔米已是21歲成年女性，被視為巴勒斯坦的自由鬥士，但2017年毆打一名士兵遭以色列政府拘留，塔塔米認罪後被判處8個月監禁，2018年7月才重回自由身。