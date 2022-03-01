經典古文《賣油翁》這樣亂用，歐陽修應該也想不到！1名網友說自己的女友平時不喜歡做愛時射在嘴裡，某次他喝醉與女友做愛，糊塗之下直接射對方嘴裡，當下甚至大喊「爾安敢輕吾射」，女友最後氣炸提分手；該句「爾安敢輕吾射」的「射」原意是射箭，沒想到網友卻聯想成射精，讓人看傻。

該網友在Dcard上發文表示，他的女友平時與他發生關係時不喜歡他射精在嘴巴，因為不喜歡嘴裡有怪味，不過日前他某次喝醉後與女友做愛，酒精作用下一時迷糊就直接射精在對方嘴裡，當下他還脫口說出1句「爾安敢輕吾射」，事後他酒醒，女友則氣到直接在訊息中提分手，讓他崩潰發文「兄弟我該怎麼辦？」

1名網友說自己的女友平時不喜歡做愛時射在嘴裡，某次他喝醉與女友做愛，糊塗之下直接射對方嘴裡，當下甚至大喊「爾安敢輕吾射」，女友最後氣炸提分手。（翻攝自Dcard）

其他網友紛紛留言「講文言文超好笑」、「笑死，你是陳康肅公嗎」、「射啦，哪次不射的，分啦，哪次不分的」、「你有沒有誠心認錯啊」、「汝亦知射乎？吾射不亦精乎？」「笑死，你中文系捏？先試試土下座求原諒」、「文學造詣真高」、「笑死根本創作文，還爾安敢輕吾射勒」、「看來汝只可待汝之妻射之你嘴也」、「中文系嗎，哈哈哈哈笑die」、「現在變成：無她，唯手手爾」。

據悉，此句「爾安敢輕吾射」出自宋代文人歐陽修的《賣油翁》，陳康肅公堯諮善於射箭，卻遭到賣油老翁說「無他，但手熟爾」（只是熟練罷了），陳堯諮立即反嗆「爾安敢輕吾射」（你竟敢輕視我射箭本領），此篇文章原意表達成功之處在於熟能生巧，但原PO卻將「爾安敢輕吾射」的「射」改為射精，讓網友笑翻。