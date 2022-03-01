東海大學工設系學生作品「再‧見林田山」。（東大提供／陳淑芬台中傳真）

東海大學工設系學生作品「再‧見林田山」，在國產木材設計競賽脫穎而出，奪得「創意家具類」金獎，得獎的李冠緹及張景程今天表示，作品在疫情期間花了半年完成，因受疫情影響，初期僅能視訊討論，在疫情緩和後才著手實體創作，過程中最困難的是造型設計，經克服多項技術困難才完成，創作經驗令人難忘。

「國產木材設計競賽」由林務局花蓮林區管理處舉辦，參與競賽者為大專院校森林及設計相關學系學生，今年有24所學校的92件作品參賽，獲得「創意家具類」金獎的作品「再‧見林田山」，由東大教授陳明石指導工設系大三學生張景程、李冠緹所創作，主辦單位在2月28日舉行決選及展出。

位於花蓮的林田山曾是台灣第四大的林場，昔日風華不在，「再‧見林田山」以林田山林業文化園區為主要設計元素。李冠緹表示，過程中最困難的是造型設計，此外，以木工卡榫製作、噴漆、噴砂及表面處理等技術都是很難得經驗；張景程則表示，創作期間遇到疫情，討論模式轉變為視訊，待疫情緩和後才改為實體，是很不一樣的創作過程。

陳明石表示，此次是學生主動找他指導參賽，兩名參賽學生透過參賽吸取經驗，從競賽素材、概念及模型的製作等都很用心，過程中也很感謝校友的協助。