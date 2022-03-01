高雄中學今年建校百周年，高雄銀行獨董也是摩根亞太量化交易董事長張堯勇身為雄中校友，不忘回饋母校，在雄中百周年時捐出100萬元回饋母校。他表示，「雄中人才濟濟、拋磚引玉，希望取之於雄中、用之於雄中」，讓雄中孕育出更多人才。

張堯勇畢業於雄中，在雄中的三年都擔任班長，在求學階段相當傑出，他表示，在雄中的三年是他求學生涯最開心的三年，甚至老婆都是在就讀雄中時所認識。這次捐資100萬元回饋母校，也是目前雄中第一位捐款達百萬元的校友，希望透過捐款盡棉薄之力，以實際的行動回饋母校，期盼雄中持續茁壯。

張堯勇赴美深造研究所畢業後即投入國際金融界，過去20年曾在全球最大投資銀行擔任要職，包括摩根士丹利及美林證券擔任亞太區副總裁，2018年回到台灣創立摩根亞太併購投資及摩根亞太量化交易等公司，以併購服務及金融科技協助台灣上市櫃公司創造更好的績效。

高雄市長陳其邁也是雄中校友，2018年張堯勇接受陳其邁的邀請，擔任陳其邁的財金智庫成員，並在2020年擔任高雄銀行獨立董事暨審計委員會召集人，協助高雄銀行成為高績效、科技化及利基型的在地銀行，促進高雄市經濟就業發展及產業轉型升級。