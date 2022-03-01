手搖飲竟然也要收一成服務費？一名台南網友表示，在228連假時到某家連鎖飲料店，竟然在門口看見一張公告指出，國定假日消費要酌收一成服務費，讓他當場傻眼，原因曝光後更讓不少網友無法接受，怒批太扯，根本就是巧立名目變相漲價！

這名網友28日在《PTT》表示，228連假在市區閒晃，一如往常地找了間飲料店要買飲料，正當準備走進店裡的時候，赫然發現門口貼了一張公告，上面寫道「本店因應勞動部頒布國定假日薪資雙倍之政策，即日起國定假日消費，酌收1成服務費，敬請見諒」。

網友PO出店家公告。(圖/截自PTT)

原PO不滿指出，看到公告的當下讓他超級傻眼，質疑飲料店的利潤應該還不錯，沒想到現在竟然也要收一成服務費？雖然不是很多錢，但還是讓他「黯然神傷」地離去，並擔心以後會不會其他家飲料店也跟進？

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「好扯」、「我自己搖可以免服務費嗎」、「台灣這玩法真的會笑死人」，不少網友認為店家在變相漲價，直呼「加班費轉嫁消費者」、「巧立名目，假漲價」、「讓市場淘汰他」。

不過也有網友認為，如果服務費真的有給員工的話就願意付，「如果真的有給員工，我ok」、「不要像餐廳的服務費都是店家賺」、「服務費我很願意給，人家薪水真的不多」，還有人說「我現在宣布不喝這家抵制」、「不要去買，他就會取消了」。