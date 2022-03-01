台中七期預售豪宅新案房價已坐穩7字頭，且新豪宅群南移市政路一帶成趨勢，不僅與單元二重劃區距離拉近、就連兩區段的房價也僅有些微之差！單元二品牌建案近期房價表現突出，其中，「精銳SKY ONE」成交單價逼近70萬元，奪下南屯區豪宅之冠！

住商不動產七期加盟店經理黃盟翔指出，近期在七期、單元二推案的寶璽、由鉅、聯聚、精銳、寶輝、大陸等都是豪宅品牌，產品設計、品質都在水準之上，競案之間難免存在瑜亮情結；尤其七期新豪宅群南移，幾乎與單元二生活圈重疊，不少頂級客層看中單元二的高綠覆生活是七期所沒有的，因而讓單元二的身價扶搖直上。

根據內政部實價登錄資料，預售新案「精銳Sky One」目前揭露43筆資料，最高成交單價達68萬元、總價3876萬元。該社區總樓高23層，目前成交最高單價68萬元為18樓戶，據悉，尚有高樓層戶別後續將揭露，未來創價可能性極高，甚至不排除出現7字頭的成交單價！

另外，單元二新成屋「寶輝City Park」，目前每坪單價已達到66.6萬元，位在2樓戶。房仲業者分析，「寶輝City Park」社區內有將近1300坪的私家花園，選擇買在低樓層戶別可能就是綠意景觀條件，讓房價更勝一籌。

觀察單元二豪宅「寶輝City Park」、「雙橡園2279」、「精銳Sky One」、「精銳Gardon One」等建案，都擁有超大基地的共通點，約有近2000坪的基地規模，有足夠條件塑造大面積私家花園，以及創造無限景觀棟距，加上單元二位在前往台中高鐵的必經之路，超高層大樓的能見度與識別度相當高，台北客指名賞屋的比例很高。

精銳建設經理朱自仁表示，「精銳Sky One」的買家多半是看中生活環境而購入，不論什麼朝向，開窗就能享有百米以上的棟距視野；住家旁邊就是萬坪公園與圖書館；步行三分鐘就是公益路餐飲、精品名店，不只吸引台中豪宅客購入，也吸引許多北部頂級客層南下購屋。