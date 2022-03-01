大陸各地持續頒布房地產相關政策，引導產業助推經濟。河南省會鄭州近日頒布相關通知，表示將引導在鄭金融機構加大個人住房貸款投放，下調住房貸款利率。

據鄭州最新發表的「關於促進房地產業良性循環和健康發展的通知」，當中指出，支持合理住房需求，加大信貸融資支持，給予企業項目貸款支持。定期組織銀企對接，鼓勵金融機構對受困企業貸款展期、續貸，按照依法依規、風險可控、商業可持續的原則加大房地產企業並購貸款支持，有效緩解市場主體資金鏈運行壓力。降低個人住房消費負擔。

通知指出，引導在鄭周金融機構加大個人住房貸款投放，下調住房貸款利率。對擁有一套住房並已結清相應購房貸款的家庭，為改善居住條件再次申請貸款購買普通商品住房，銀行業金融機構執行首套房貸款政策。推進信貸支持協作。對支持開發貸、降低個人按揭貸款利率的金融機構，在政府新增財政存款、基金賬戶等存放方面予以優先支持。