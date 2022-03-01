俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入第6天，俄羅斯對烏克蘭展開軍事行動後，已有不少俄軍逼近烏克蘭首都基輔，但由於目前戰況膠著，各界也都對兩國和談的問題十分關注。對此，名醫沈政男分析認為，歐美現在不派兵，光是經濟制裁，什麼SWIFT、SWITCH，普丁根本不在乎。

沈政男2月28日在臉書撰文指出，雖然烏克蘭人奮勇抵抗俄軍入侵，因此拖延了基輔淪陷的時間，但，淪陷只是早晚的事，因為俄烏軍事實力差距太過懸殊。民兵雖然勇敢又感人，但不可能抵擋正規軍，也不可能成為游擊隊，因為烏克蘭不是越南，沒有叢林可躲。目前俄軍主要兵力其實還沒推進到基輔，當他們抵達，局勢就會改觀。

烏克蘭與俄羅斯近日展開會談，意思就是：戰爭應該不會持續太久。普丁的要求是烏克蘭親美親歐政權必須下台，換上一個傀儡政權，就像克里米亞一樣，從此斷了加入北約以及繼續往歐州靠攏的心。

沈政男直言，這場侵略戰局已定，因為歐美沒人要派兵。而不派兵光是經濟制裁，什麼SWIFT、SWITCH，普丁根本不在乎，畢竟窮人還會怕富人經濟制裁？傷人一千，自損三百，而歐美連自損三十都不想要。否則，德國為什麼裝惦惦？普丁就是看準了歐美國家怕死又自私，因此膽敢發動戰爭。事實上為了這項侵略，他已經盤算與準備了好幾年，當然也把經濟制裁的劇本推演好了。

沈政男進一步指出，普丁拿下烏克蘭以後，歐美還是只能經濟制裁，但也不會有用，只有等到普丁下台或死了，烏克蘭才能重見天日。對於近期好多人在談美國會不會派兵拯救台灣，沈政男則認為，這問題恐怕連美國人自己也難以回答，就好比烏克蘭恐怕也不知道，歐美最希望的恐怕是他們投降，免得引發歐洲戰爭，甚至世界大戰。國際政治本來就是現實，政治其實也是，只是政治人物會讓你以為有什麼比現實更重要的事。