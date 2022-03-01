香港新冠疫情大爆發！2月28日新增3.4萬例確診，再創新高，超市生鮮食品被一掃而空。影后甄珍目前定居香港，1月開完白內障手術後雙眼發炎，至今都待在家休養，生活也受到疫情衝擊，她今（1日）受訪分享近況，笑說：「我都不敢出去，只有回診才出門，每次出門都很緊張，一定戴口罩、眼鏡、面罩，把頭也包起來，像個鐘樓怪人！」一返家也會馬上噴酒精消毒全身。

甄珍近來生活受疫情影響，過去她定期和林青霞等好友聚會，現在「她們都不敢出來了，很多餐廳都關掉了」，她每天都在家吃飯，看新聞大家都去超市搶菜，她也請傭人去搶，但「搶不到肉，因為有屠宰場員工染疫，沒有豬肉，也搶不到雞肉，還好家裡有牛肉存貨，應該過一陣子再去買就會有了。」她的傭人禮拜天帶狗去打預防針，也因獸醫院護理師確診，暫時停業，而白跑一趟。

她雙眼至今未癒，這陣子相當辛苦，她形容，本來眼球至眼角布滿血絲，醫生幫她抽血做血清再做成眼藥水，點了之後慢慢好轉，現在視力恢復一點了，仍需持續點藥水、吃藥。這段時間兒子章立衡每天在家陪伴她，兒子是否會攙扶她？她好強說：「不用，我看得到，只是朦朦朧朧的。」章立衡35歲仍單身，她曾擔心兒子交不到女朋友，兒子回她：「疫情這麼嚴重，談什麼戀愛？」讓她覺得那就順其自然好了。

73歲的甄珍，曾獲金馬獎終身成就獎殊榮，2019年返台舉辦從影回顧展，反應熱烈，大受好評。她因疫情關係久未返台，心裡最掛念獨自住在台北的妹妹銀霞，經常提醒妹妹少出門、防疫第一，而她也笑說自己高血壓、糖尿病、心律不整、膽固醇過高，什麼毛病都有，但只回診看眼睛，其他都靠飲食控制，在家休養期間唯一興趣是滑手機，透過微信跟朋友互傳關心訊息，期待疫情結束再相見。