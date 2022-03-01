搶攻全球遊戲商機，遊戲廠商真好玩（8491）與中華網龍（3083）1日宣布，由網龍IP授權、真好玩自製的手遊《吞食天地3：放置版》事前預約人數突破50萬大關，產品預計將於4月正式上線。真好玩董事長周玄昆表示，該遊戲耗時兩年研發，投入成本破億元，將會在台、港、澳、星、馬5地推出，第一階段以下載百萬為目標，下半年更將進軍日本、韓國等海外市場。

法人表示，《吞食天地》為知名IP，過去歷代作品累積會員超過500萬，且在海外擁有高知名度，預期遊戲上線後，將有望為真好玩單月營收帶來6000萬～8000萬的營收貢獻，加上真好玩全年將推出多款遊戲，全年有望轉虧為盈。

《吞食天地》在過去端遊時代累積一定知名度，中華網龍總經理呂學森表示，《吞食天地》已發過11個產品，會員超過500萬，而最特別的是，該遊戲的目標受眾不只是在台灣，一大部分在香港、東南亞。周玄昆表示，有鑒於過去《吞食天地》在海外累積的知名度，今年上半年將一次推出繁體與簡體中文版，並擴大在台港澳星馬5地發行。

真好玩2021年上半年營運表現不如預期，每股虧損近5元，下半年則積極調整營運策略，透過縮減行銷費用以及投入有利的通路條件，法人預估，真好玩2021年全年虧損將有望縮小。

至於2022年營運，周玄昆則表示，上半年以《吞食天地3：放置版》打頭陣，第一波預計投入行銷費用約5000萬元，第一階段下載目標上看百萬。法人則預期，真好玩受惠於新遊戲4月上線，加上是知名IP，首月營收將有望達6000萬元～8000萬元。此外，受惠於自研產品推出，也有望帶動真好玩毛利率向上突破。另一方面，遊戲上線後，中華網龍則將可以收取授權金、分成金，也將對網龍的營運帶來新的動能。

至於近期全球很夯的NFT以及GameFi趨勢，周玄昆指出，疫情期間遊戲玩家人口快速增長，當每個人的行動範圍被限制在室內時，遊戲成為比一般娛樂媒體更重要的角色，加上元宇宙遊戲及GameFi發展，市場將有更多元的商業模式。他認為，在未來元宇宙的概念下，擁有IP、內容的廠商，再結合遊戲玩法的創新，將會是獲取用戶的致勝關鍵。

呂學森則表示，NFT以及GameFi是遊戲產業的全新機會，將擴建出更多不同的商業模式Ｍ，也將有機會吸引更多人投入。而中華網龍擁有許多知名IP，如《天子傳奇S》、《黃易群俠傳》、《武林群俠傳》、《吞食天地》、《戀愛盒子》等，未來可朝向更多元的方向，發展出更多娛樂產品。