俄羅斯入侵烏克蘭後，在全球絕大多數的範圍內遭到反對與唾棄。大陸官方到目前為止，仍拒絕譴責羅斯的侵略行為，甚至要求媒體在論及此事時避免使用侵略、攻擊、戰爭等詞彙，網路上則是一片支援普丁的聲音。但是仍有5名知名的中國歷史學者發表聯署信呼籲反戰，譴責俄羅斯對烏克蘭發動戰爭，並表達對烏克蘭人民的同情。

據《英國廣播公司》（BBC）報導，這封5位歷史學者聯署的公開信日前在社交媒體微信上發布，數小時後就被封鎖，只有在外網才看得到。信中寫道：「無論俄羅斯有千種理由，萬般藉口，以武力入侵一個主權國家都是對以聯合國憲章為基礎的國際關係準則的踐踏，是對現有國際安全體系的破壞」，「歷史上的巨大災難往往源於局部衝突」。

香港大學歷史學教授徐國琦是其中一位簽署者，他在接受BBC訪問時直接指出：「侵略就是侵略，不能指鹿為馬」。其他簽署公開信的還有南京大學歷史學院教授孫江、北京大學歷史學系教授王立新、清華大學歷史系教授仲偉民和復旦大學歷史系教授陳雁。

報導指出，中國與俄羅斯的關係密切，與烏克蘭也有緊密的經濟往來。北京至今沒有公開譴責俄羅斯的侵略行為，甚至避免使用「入侵」一詞，而多用較委婉的辭令督促各方對話。官方媒體在報導中採取了較為親俄的態度，對烏克蘭方面的支持則較為少見。至於在大陸社交媒體上，親俄反美的情緒以及對烏克蘭女性的調侃大量出現。

徐教授說，「我們希望呼籲理性、呼籲良知，也呼籲大家走出狹隘的民族主義的陷阱」。公開信中指出：「連日來，網路即時直播戰況：廢墟、炮聲、難民……烏克蘭的傷口深深地刺痛了我們。作為曾經飽受戰爭蹂躪的國家，家破人亡、餓殍千里、割地賠款……，這些苦難和恥辱鑄就了我們的歷史意識，我們對烏克蘭人民的痛苦感同身受。」

專門研究第一次世界大戰的徐國琦教授說，一戰是歐洲大國「夢遊般地走進戰爭」，而一旦戰爭打響，就是一條不歸路。戰爭持續了數年，導致包括德意志帝國的4大帝國瓦解，大英帝國和法蘭西共和國2大強國開始走下坡路。二戰時日本向美國不宣而戰，偷襲珍珠港，結果日本成為世界上唯一一個遭受兩顆原子彈襲擊的國家。再比如1979年前蘇聯入侵阿富汗，10年後蘇聯解體。

徐國琦說，「如果在21世紀還回到18世紀那種野蠻戰爭，去侵略另一個國家，這對人類文明來說是不可以接受的。作為歷史學者來說，我們認為那一頁已經翻過去了。但是歷史在重演。今天的重演就有可能導致第3次世界大戰，走上不歸路。」

他與其他歷史學者在公開信中呼籲，「我們堅決支持烏克蘭人民保家衛國的行動。我們擔憂俄羅斯的武力行為將導致歐洲乃至整個世界局勢的動盪，引發更大範圍的人道主義災難。」

在社交媒體微博上，仍可以看到民眾對幾位教授的批評。一些網路公眾號與知名博主指責這幾位教授是選擇性表態，甚至有人留言攻擊他是「奸細、叛徒、顏色革命」，一位網民留言說，「反戰不反美，心裡必有鬼」。

對於大陸有些教授因發表言論而受到處罰，徐教授說，「在一片喧囂之中，我們歷史學者應該有一點自己的獨立思考，思考最後的結果對我個人來說不是考量。他們幾位都是德高望重的學者，不管怎麼說，大家心裡都有一個天平，況且我們是反戰、維護和平而已。」