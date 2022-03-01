林姓酒店女將包養她的51歲張姓富男友誘騙南下彰化同遊，卻在晚上過夜時，先下藥迷昏張男，夥同父母、弟弟，合力勒斃後棄屍溪中，彰化檢方今日偵結，依殺人棄屍重罪起訴，並向彰化地院起求從重量刑；而彰化地院今天才裁定，4人繼續收押禁見3個月。

31歲林女去年6月得知張男多個銀行戶頭裡放有大筆現金存款，還藉機取得提款卡密碼，竟覬覦其財富，與25歲林弟，與其50歲、49歲的父母一家4人密謀殺人棄屍，犯行曝光後引發各界關注、社會議論。

林家父女自11月4日起收押禁見，原本獲交保的林家母子，經檢方提抗告成功，也在11月19日被關進看守所，檢警偵辦過程中被延長羈押期至今；全案經彰化地檢署偵結起訴，4人今天由法警解送至彰化地院，下午彰化地院開接押庭審理，裁定4人即日起續押3個月。

彰化地院表示，被告林女及其家人等4人，經法官訊問後，均坦承殺人，並以不正當方法、經由自動付款設備取得他人之物，並遺棄屍體之犯行；但均否認有強盜殺人犯意。

彰化地院法官審閱檢方卷內證據，認為4人犯嫌重大，所犯罪行，為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，伴隨有逃亡之虞。法官審酌本件相關共犯均為林女家人，為釐清相關案情，將來仍待相關共犯到庭交互詰問，因此有勾串共犯之虞，仍有羈押之必要，應予羈押，並禁止接見通信。

彰化地院指出，林女等4人羈押期間為今年3月1日起3個月，如不服裁定，可向本院聲請撤銷或變更，或聲請具保停止羈押。