農曆春節過後，收心投入新的一年，為鼓舞民眾喜迎春天到來，每天都有好心情，台中金典酒店推出「新春虎力旺 南洋美食節」，以及「兩人同行，買一送一」活動吸客！自即日起至3/31，栢麗廳自助百匯、金園指定港點套餐，午/晚餐買一送一，活動不分平假日皆適用！

台中金典酒店表示，栢麗廳五星級自助百匯，推出多款經典南洋風味美食，包括檳城海鮮蝦湯、新加坡辣炒螃蟹、檸檬酸辣蒸魚等，還有現烤的「椰汁榴槤披薩」，經典必吃招牌菜如現煎菲力牛排、海港直送生魚片、白熟蝦、季節海鮮等。促銷活動期間，不分平假日只要兩人前來用餐，即享買一送一。

此外，喜愛道地港點的民眾也有口福了！台中金典酒店表示，15F金園中餐廳指定港點套餐，也提供「買一送一」優惠，不分平假日只要兩人同行，午/晚餐即享一人免費，菜單包括受歡迎的港式點心拼盤：鮮蝦腐皮捲、金華焗酥餅、魚子蒸燒賣；及魚翅灌湯包、手工奶皇包、XO醬炒蘿蔔糕等人氣港點，還有熱炒主菜九選一，包括回味宮保雞、南瓜海皇煲、避風塘鮮蝦等任君挑選。