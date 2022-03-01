竹崎高中校長蘇淵源指出，美術班及體育班學生還在等術科放榜，不過今年學測整體表現比去年提升。（竹崎高中提供∕呂妍庭嘉義傳真）

大學學測成績放榜，嘉義縣兩所完全中學，縣立永慶高中、竹崎高中表現明顯進步，永慶榜首黃宇弘「國英數A自」拿到54級分好成績，不但數B、自然雙料滿級分，數A也遠高過全國頂標10級分，竹崎高中盧鈺潔數學A達頂標，數學B則拿到創校以來第一位滿級分。

永慶高中指出，今年全校各科滿級分總共8人次，國文1人、數B有2人、社會4人、自然1人，連今年難度較高的數A和英文，也分別有2人達到13級分和14級分，均遠高過全國頂標之上，其中又以自然組黃宇弘「國英數A自」54級分、吳瑜蓁「國英數A自」53級分，和社會組黃群量「國英數A社」52級分，以及龔聖凱「國英數B社」50級分，表現最為耀眼。

永慶高中校長郭春松說，今年是108課綱上路以來的第1屆學測，也是混合題型首次登場，儘管題型有所變化，數A和英文難度也比往年難上許多，但是永慶孩子表現依舊亮眼，各科滿級分人數8人次，有7人是永慶國中部直升高中學生。

另竹崎高中各科成績相較去年都有進步，竹中表示，去年數學頂標占1.2％、前標1.8％，今年數B頂標占1.4％、前標9.4％，高分群學生人數進步3倍以上，國文部分，拿到A同學人數從去年3.5％進步至6.5％，進步程度達2倍，社會科前標以上，也從20％進步到23％。

竹高校長蘇淵源說，美術班及體育班學生還在等術科放榜，不過今年整體表現比去年提升，尤其今年學測表現優異的幾位同學，大多都是國中部直升高中的學生，升上高中在學校全人教育，各科均衡發展學習規畫下，無論是學科領域學習、社團參與、志工服務、校內外競賽或探索興趣與未來發展，均展現高度參與力及企圖心，相信這群孩子在未來繁星和個人申請都會有亮麗好表現。