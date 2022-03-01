布魯克林籃網現況不妙，總教練納許（Steve Nash）觸發健康與安全協議，在主帥不在的情況下於1日比賽遭到痛宰，暴龍以133-97大獲全勝。32勝30敗的籃網仍排在東區老八，好消息是聯盟本季沿用去年的附加賽制度（play-in），排名第7名至第10名的球隊都有機會闖進季後賽，但只有前6名才能保證晉級。

籃網前鋒布魯斯布朗（Bruce Brown）說：「我們落後第7名兩場（第7名就是暴龍），是的，差距很大。我們必須在多倫多贏回來，特別是他們在我們的體育館裡為所欲為之後。我們不能接受這種事，所以我必須出去討回來。」

此戰由於在紐約主場，籃網後衛厄文（Kyrie Irving）無法上場，下一戰兩軍移師到多倫多暴龍主場，但加拿大目前的防疫規定禁止未打疫苗者入境，所以厄文也無法上場了。新加盟的班西蒙斯（Ben Simmons）傳出有背傷，可能要拖到季末才能回歸，膝傷的杜蘭特（Kevin Durant）已確定不會前往多倫多，3位主力球星全數缺陣，籃網要在加拿大扳回一城的難度很高。

籃網被打得潰不成軍，終場前3分多鐘，暴龍渡邊雄太一記三分彈將領先拉開到39分。如果要闖進季後賽，第7名和第8名只要在附加賽打贏1場就可晉級，但如果掉到第9名和第10名，就要連贏兩場才能晉級。