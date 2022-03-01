新興市場教父墨比爾斯（Mark Mobius）指比特幣價格近期飆漲，是俄羅斯被歐美嚴厲制裁後，促使俄國人搶買比特幣所致。他建議大家多元化投資組合，買進一些黃金來規避地緣政治風險，俄烏戰爭就是最好教訓。

據CoinDesk報價，比特幣每單位價格1日盤中飆漲逾13％報約4萬3500美元創近兩周新高。

墨氏說：「我不會買比特幣，但如果我是俄國人，我就會買。」他指比特幣價格飆漲，是因為俄國被西方強力制裁後，俄國人設法轉移自己的財富。

俄國多家銀行被踢出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）而無法進入國際金融體系。白宮還成立專案小組鎖定俄國富豪個人資產。

加密通貨數據商Kaiko資料顯示，俄國自2月24日開始入侵烏克蘭以來，集中以俄羅斯幣盧布和烏克蘭幣格里夫納買賣的比特幣交易所，其成交量都創數月新高。

墨氏指歐美制裁已堵住俄國人把錢轉移的所有途徑，若沒有去中央化的比特幣，他們就「真的有麻煩」。

區塊鏈分析公司TRM Labs法律與政府事務部主管瑞特波德（Ari Redbord）指俄國人繼續把錢換成加密通貨，試圖避開西方制裁。

但加密通貨交易商Luno業務開發部門主管艾亞爾（Vijay Ayyar）認為俄烏戰爭還在打，地緣政治風險讓比特幣打底完成而回升。專家指比特幣在3萬8000美元附近有強大買盤支撐。

墨氏建議歐洲投資人開始讓其投資組合多元化，把部份資金轉進美國與部份亞洲市場。他指俄烏戰爭讓投資人在多元化投資上得到「一個非常好的教訓」。

在投資組合裡，他建議大家買進一些黃金避險。他說：「持有一些實體黃金是非常重要。」