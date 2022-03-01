俄烏緊張情勢持續升高之際，美國總統拜登指派跨黨派訪問團訪問台灣，引發各界關注。《中天新聞》也派出記者進行街頭民調，結果顯示，大部分民眾認為，美國應該先去幫助陷於戰火的烏克蘭，而不是到台灣來。

總統府發言人張惇涵2月28日晚間證實，代表團成員包括前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）、前國防部政策次長傅洛依（Michele A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. OSullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros），而代表團搭乘的班機即將降落抵台，總統蔡英文將在2日上午於總統府進行接見。

《中天新聞》今天(1日)派出記者在台北街頭進行街訪，詢問民眾，俄烏開戰敏感時刻 美國總統拜登「派特使團來台表達支持和平穩定」，你覺得？並提供6個選項讓受訪民眾選擇：

1.太威了！美國爸爸來了，給大陸下馬威

2.展現支持的話……快跟中華民國建交吧

3.老美來台灣，俄國cue大陸…這是一種被拖下水的fu~

4.唯恐天下不亂 拜登擺明要台灣陷於戰爭

5.萊豬吞了…該不會又要來賣武器了吧

6.都開戰了！美國不去幫烏克蘭，來台灣幹嘛

結果顯示，有20位民眾參與這個投票，2人選擇選項1，5人選擇選項2，1人選擇選項3，1人選擇選項4，2人選擇選項5，9人選擇選項6。受訪民眾表示，「他根本沒有必要來台灣，他就去幫烏克蘭吧」、「感覺有點作秀」、「烏克蘭一直叫大家幫他，他們(美國)又不出兵」、「我覺得這個時間點太敏感」、「我們也給美國買很多武器，所以他要來」。