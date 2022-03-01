彰化縣長王惠美與農政單位代表上午前往彰化市香山明聖宮，了解最新的無人機噴灑黑疆菌防堵荔枝椿象的狀況。（謝瓊雲攝）

中央停止補助經費收購荔枝椿象卵片的政策，彰化縣去年收購44萬片，年底提早因應，展開無人機噴灑友善環境防治資材的作法，效果獲得農民正面肯定。（謝瓊雲攝）

在民間科技業者的操控下，一架架載著友善環境生物防治資材黑疆菌的無人機接續升空，前往廢耕果園上空噴灑。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府去年以無人機噴灑皂素，溫和且對環境友善，防治成效不錯；今年再進一步引進氣象資訊、AI辨識科技，並與產官學界合作，改噴灑黑疆菌友善資材，盼能更有效防堵荔枝椿象，讓農民的荔枝龍眼都有好收成。（謝瓊雲攝）

中央不再收購荔枝椿象卵片，彰化縣政府改結合AI科技，讓無人機升空進入廢棄果園內噴灑友善環境資材，以生物防治方式杜絕荔枝椿象危害，彰化縣長王惠美1日上午特別前往彰化市八卦山區關心荔枝椿象防治情形，強調今年投入540萬元經費，期待農民今年荔枝、龍眼都能有好收成。

王惠美表示，彰化縣荔枝園約有1千公頃、龍眼園有670公頃，分占全國第5、第6名產區，近幾年荔枝椿象危害，農民損失慘重，過去收購蟲卵、生物防治方式成效有限，荔枝椿象數量依舊愈來愈多。

因應中央停止補助收購卵片政策，彰化縣去年11月在八卦山脈沿線試辦無人機噴灑皂素，進行廢耕果園荔枝椿象防治，面積達50公頃，搭配收購高達44萬片卵片，有效降低荔枝椿象危害，農民普遍反映效果良好。

今年為加強精準投藥，避免環境汙染與藥劑殘留問題，開工以來整合氣象資訊、AI辨識廢耕園椿象熱區、無人機的軌道紀錄，在果農同意下擴大防治面積及效率，改噴灑黑疆菌測試，半個多月來已噴灑80公頃，期望能更有效防堵荔枝椿象。

農業處長邱奕志說，傳統化學藥劑防治法，受限人工噴藥速度較慢，噴灑高度也不足，造成樹冠防治死角，因此與雲科大、泰霖生技、航見科技、譜曲辰農業科技，及青禾智農等共同合作，整合產官學力量，以友善環境的生物性防治資材，搭配無人機由空中噴灑，擴大噴灑面積與縮短噴灑期程，成為強化荔枝椿象防治的重要一環。

彰化縣農會總幹事張建豐說，隨著時代科技的進步，農業也需與時俱進，過去農友們土法煉鋼，肩背農藥噴霧器至果園內噴灑，難免吸入大量藥劑揮發物，即使穿戴防護衣、口罩與防毒面罩，長久下來仍對健康造成損傷。

動植物防疫檢疫局科長李昆龍表示，與無人機業者合作噴灑友善環境資材的成效好，考慮擴大試辦，協助農民將防治蟲害做得更好。

王惠美說，「中彰投雲地區化學防治共同防治期」從2月7日到3月11日，呼籲地方公所、農會與農民合作防治，相信今年又加入氣象資料與AI辨識科技，可望讓防治工作事半功倍。