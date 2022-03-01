根據台中地政局公佈的買賣移轉棟數資料顯示，北屯區2021年以9559棟成為台中交易量之冠，相較於2016年5542棟的交易量，短短5年間便成長了72％！進一步觀察104實價網資料顯示，近一年台中市完成交屋的新建案共有79棟，單是北屯區就占了19棟，顯示北屯區不僅是交易量之冠，也是建商相當看好的區域。

北屯區房市交易量連續7年蟬聯台中之冠，面對隨之而來的龐大交屋潮，包括總太地產、惠宇、德鑫等建商，為預防驗屋人力緊縮問題，超前佈署為住戶提供專屬服務方案。

永慶不動產北屯十期生態園區店科長廖啟元表示，交屋熱潮伴隨而來的驗屋問題漸趨明顯，民眾通常會另外花錢找專門的驗屋公司來進行查驗，近期便有品牌建商觀察到此現象，推出相關的解決方案為住戶服務，不惜增加成本也要提供住戶良好的購屋體驗，亦為品牌建立起良好的口碑。

在北屯區推出造鎮系列的總太地產，便推出「八大品牌宣言」，希望替消費者在承購房屋的過程為自身的權益做把關，把看屋、購屋的過程完整架構起來做一條龍的服務，提醒消費者在每個階段要注意的重點，亦不斷的自我要求以提升品質。

其中，總太在驗屋階段藉由五道嚴謹檢驗流程及第三方公證單位把關，確保每位住戶的權益，讓住戶入住時可以更加安心與放心，目前「總太共好MELODY」、「總太聚作」陸續迎來交屋潮，近日便已展開內部「自主驗屋」流程為住戶進行嚴格把關。

而惠宇建設同樣也為了加強服務品質，推出工程單位與客服同仁雙重複檢，並加上專屬維修團隊為建築進行保固服務，讓住戶住得更加安心。