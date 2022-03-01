俄烏戰火延燒之際，烏克蘭有許多知名人士紛紛效忠國家，穿上軍服齊心抗俄，包括前總統波洛申科（Petro Poroshenko）。而才被媒體大肆報導，即將加入保家衛國行列的前烏克蘭選美小姐蕾娜（Anastasia Lenna），稍早在個人IG發文澄清自己並沒有要參戰，只是希望透過照片激發民眾愛國之心，並且向世人展現烏克蘭女性堅毅不拔的鬥志。

擁有姣好身材、精緻五官的蕾娜，曾代表烏克蘭參加2015年國際小姐選拔賽，並不負眾望摘得頭銜。自從23日於個人平台IG曬出穿軍服的舉槍照，天使臉龐搭配剽悍造型展現十足的衝突感，引起大批粉絲留言按讚。PO文至今也讓原本擁有9.4萬名追蹤人數的她一夕之間飆升至28.3萬。

然而，稍早蕾娜又再IG更新了近況，發了一段內容為烏克蘭軍隊英勇作戰的影片，寫下:「我不是軍人，只是一位普通人。」為的是澄清關於自己要走上戰場的謠言。蕾娜表示，可能是自己常常秀出室內外的軍事訓練照，那些舉槍、著軍裝以及喊聲抗戰的舉動讓許多粉絲產生誤解，藉此想說點話。「我不想做任何宣傳，只是想要向世界展示女人也能當自強。」更進一步透露，自己其實也是多年的軟氣槍高手，但能力不足以上戰場。

最後她寫下:「感謝你們對烏克蘭的支持，我們每一天都在奮戰，而且我們一定會贏!」字裡行間可以看出愛國心，更向世界證明烏克蘭人民沒有罪，呼籲這一切能盡快結束。