法務部行政執行署1日舉辦全國聯合拍賣，由各分署提供蛋黃區土地、優質不動產、知名企業私募股票、工廠設備、自小客貨車、首飾、藝品、食品和威士忌等琳瑯滿目的各種物件供君選擇，民眾買氣熱絡，最後總拍定金額多達近5135.6萬元，落實公權力之餘也挹注國庫。

不動產方面，拍賣標的拍定金額最高的，是位於新北市板橋區民族段2筆土地，新北分署以1562萬9000元拍定臨近實踐國小及國泰市場，離府中捷運站及板橋火車站也不遠，生活機能極佳。其次為高雄分署以1356萬元拍定位於高雄市左營區左南段2筆土地。

至於動產部分最吸睛的，是花蓮分署拍賣知名寶得利國際股份有限公司共581715股之私募股票，拍定金額168.6萬餘元；另有新北分署以63.8萬元拍賣世成科技有限公司股票4萬9483股。其他還包括堆高機、高壓空氣存桶、旋轉窯、乾燥窯、分析儀等機械設備，以及納智捷自用小客貨車、手工波蘭陶、首飾配件、蘋果手機、蛋糕、專利權、股票、金戒指、草莓、手工餅乾、威士忌等物，可說是應有盡有。

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