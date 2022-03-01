台灣和烏克蘭哪裡不一樣？ 他一針見血網戳破「恐怖真相」網全嚇歪

烏克蘭號召海外志願者加入外籍兵團，有網友分享台灣人參加烏克蘭外籍兵團方法。圖為烏克蘭士兵。（達志影像/shutterstock）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）呼籲世界各地的人民加入對抗俄羅斯的行列，招募海外志願者成立「外籍兵團」，加入抗俄行動。

俄烏戰況激烈，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）呼籲世界各地的人民加入對抗俄羅斯的行列，招募海外志願者成立「外籍兵團」，加入抗俄行動。「台灣人如何加入烏克蘭外籍兵團」立即引發網友熱議，一名網友在PTT分享方法：「到波蘭華沙的烏克蘭大使館報名即可」，立即引發鄉民熱烈討論，原PO更豪氣表示，有人贊助機票他就去。

一名網友在PTT八卦版發表《台灣人參加烏克蘭外籍兵團方法》一文，他表示自己打電話到波蘭臺北辦事處，表示想參加烏克蘭外籍兵團，得到的答案是：「到波蘭華沙的烏克蘭大使館報名即可」。

原PO說，一開始對方以為是惡作劇，後來在他堅定語氣下，台灣辦事人員轉接給波蘭駐台外籍人士後，對方說明目前往烏克蘭較方便就是從波蘭入境，且外籍兵團報名在烏克蘭駐波蘭華沙大使館。

因此結論是：

1.台灣飛波蘭華沙後前往烏克蘭大使館報名外籍兵團接著會由陸路鐵路到烏克蘭

2.台灣目前尚無烏克蘭外籍兵團直接報名所在

原PO最後表示：「以上資訊供給想前往烏克蘭前線拿俄羅斯練兵的熱血台灣人民，因目前戰況及國際情勢，外籍兵團報名辦法如有更動煩請回文讓有志之士即時了解」。

此文一出立刻引起熱烈討論，有人問「你真的有要去嗎？」，原PO也豪氣回：「有鄉民贊助我就去」，並指出「台波免簽證，機票買了就過去。對了！疫苗相關注射入境詳見官網」。

據日本每日新聞報導，烏克蘭總統澤倫斯基在2月27日表示，期望組建一支外國志願者部隊。當天烏克蘭駐日本大使館就張貼招募布告「尋找願意一同戰鬥的人」。截至1日晚，約有70人報名，其中50人為前自衛隊人員。還有2人曾經參加過法國外籍兵團。

不過日本政府的態度較為保留，日本外交部將烏克蘭定為「4級危險地區」，並不希望有日本公民前往當地。對此，烏克蘭駐日本大使將與日本政府協商，或許志願者可以擔任人道救援工作。