未注意路況 苗栗翁騎車自撞巴士 「半身卡車底」命危送醫急救 20:272022/03/01 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣後龍鎮新港一路1日傍晚5點多發生68歲男子自撞大巴士命危。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣後龍鎮新港一路1日傍晚5點多發生68歲男子自撞大巴士命危。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 1名68歲男子1日傍晚5點多，騎機車行經苗栗縣後龍鎮新港一路、頂椅九街口，未注意前方路旁停放大巴士，一頭撞上巴士後側，一度卡在巴士底盤下，苗栗縣消防局後龍分隊據報派出器材車及救護車趕往現場搶救，發現男子已無呼吸、心跳，消防人員仍緊急救出送往部立苗栗醫院搶救中。 苗栗縣後龍鎮新港一路1日傍晚5點多發生68歲男子自撞大巴士命危，後龍消防分隊人員趕往救出送醫。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） 苗栗疫情升溫 後龍慈雲宮攻炮城連兩年停辦 蘇花公路「落石彈飛」砸頭 駕駛失控撞山壁身亡 #後龍 #大巴士 #新港 #自撞 #命危 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新竹縣府驚魂 文化局男子懸掛半空 遭救下命危送醫 15:152022/02/15 社會 BMW自撞分隔橋墩 3人魂斷國道 04:102022/02/21 社會新聞 因疫延期 新港奉天宮遶境祈福 04:102022/02/28 地方新聞 姊弟開BMW國道自撞 28歲女駕駛噴飛亡 弟呆坐路中失憶 08:022022/02/24 社會 恐怖巧合！1天前BMW撞分隔島3死 同路段同型車今撞護欄解體 08:082022/02/22 社會 夫妻天人永隔！國1廂型車自撞翻覆變形 駕駛受困身亡 11:512022/02/16 社會 北港溪復興鐵橋改善工程預算到位 特殊兩岸關係將重啟 12:032022/02/14 生活 殘殺2幼子 25歲軍人墜樓命危 04:102022/02/14 社會新聞 嘉義縣六腳大排 水質改善工程動土 15:202022/02/11 財經 國3梅山段自小客車自撞 女駕駛拋飛亡 1乘客受傷 13:442022/02/23 社會 疑天雨路滑自撞分隔島車頭全毀 30歲男駕駛雙腳骨折慘變形 17:202022/02/23 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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