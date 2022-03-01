苗栗縣後龍鎮新港一路1日傍晚5點多發生68歲男子自撞大巴士命危。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

1名68歲男子1日傍晚5點多，騎機車行經苗栗縣後龍鎮新港一路、頂椅九街口，未注意前方路旁停放大巴士，一頭撞上巴士後側，一度卡在巴士底盤下，苗栗縣消防局後龍分隊據報派出器材車及救護車趕往現場搶救，發現男子已無呼吸、心跳，消防人員仍緊急救出送往部立苗栗醫院搶救中。