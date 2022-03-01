旅遊電商平台Klook宣布重新定義品牌，並同步發表全新品牌logo與識別。Klook營運長暨聯合創辦人王志豪表示，過去兩年旅遊業受到較多挑戰的時刻，Klook交出亮眼成績單，2021年營收已超過疫情爆發前的水準，接下來將持續強化一站式旅遊與休閒娛樂平台超級App的表現，接下來也已準備好迎接2022年以後全新的旅遊型態與挑戰。

Klook表示，在疫情期間提供的商品和服務數量足足有4倍成長，從2019年疫情前的10萬多種增加至2021年超過49萬個；同時，Klook也擴大全球服務範疇，2021年時更提供超過1000個目的地的旅遊體驗或活動，是疫情前2倍之多，為未來跨境旅遊開放鋪路。

自疫情以來，Klook將業務重點轉向國旅，陸續推出宅度假、郵輪和租車等新商品。儘管亞洲大多數市場仍受到疫情的影響和限制，但在國旅上取得的好成績即證明此策略的成功，2021年Klook在國旅的營收已超過2019年的營收水準，月活躍用戶也遠超疫情前的規模。

Klook表示，隨疫苗接種者旅遊走廊（vaccinated travel lanes）實施與旅遊限制陸續放寬，跨境旅遊預計也將開始逐步復甦，國旅加上跨境旅遊的雙引擎成長策略，預期Klook將持續在亞太地區保持領先優勢。

展望2022年，Klook表示，將推出全新品牌「Flickket」，支援商家加速數位轉型；這個新品牌將提供專屬的技術解決方案，協助商家加快數位化進程，並且擴大全球產品分銷；自2020至今，加入Klook以推動數位轉型的商家數量成長了8倍。

Flickket將在幾個關鍵領域提供協助，包括為新世代的旅客需求提前做準備，Klook指出，消費者期待的是從頭到尾的無接觸使用體驗，但大部分商家缺少能夠部署類似技術的資源。透過Flickket，商家即可輕鬆採用「Express Go！」無接觸離線結帳功能，將配置資源和服務的工作留給Flickket，商家更能專注在提供給消費優良的購票體驗，目前「Express Go！」已在亞洲20多個景點使用。

另外，Klook與Google觀光景點（Google Things-to-Do）和Grab的整合，協助商家接觸到更廣大的用戶群，商家可以透過Klook龐大的OTA、航空公司等合作夥伴資源，獲取更多的全球客戶。