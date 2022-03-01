皇普（2528）去年大豐收！在新經營團隊接手後，2021年全年首度轉盈，稅後淨利4.9億元、每股稅後盈餘1.49元；董事會決議股利配發案，每股配發現金0.46元。
皇普在新經營團隊接手後，2021年合併財報終於繳交出虧轉盈的成績單，全年營收達31.94億元，年增率達1.71倍；獲利也大躍進，全年稅後淨利4.9億元、每股稅後盈餘1.49元，為最近6年新高。
皇普1日股價收在21.50元，以平盤作收；預計於6月17日召開股東會，討論股利分配案。
皇普（2528）去年大豐收！在新經營團隊接手後，2021年全年首度轉盈，稅後淨利4.9億元、每股稅後盈餘1.49元；董事會決議股利配發案，每股配發現金0.46元。
皇普在新經營團隊接手後，2021年合併財報終於繳交出虧轉盈的成績單，全年營收達31.94億元，年增率達1.71倍；獲利也大躍進，全年稅後淨利4.9億元、每股稅後盈餘1.49元，為最近6年新高。
皇普1日股價收在21.50元，以平盤作收；預計於6月17日召開股東會，討論股利分配案。
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