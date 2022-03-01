2017年適逢開幕10年，喜滿客還狠砸5千萬改裝重新開幕。（柯宗緯攝）

高雄近1個月來已收掉奧斯卡影城、十全影城，未料今又爆出營運15年的夢時代喜滿客影城將在4月30日熄燈，業者發出公告指出，在高雄夢時代據點的經營想法上，未能與商場達成共識、同舟共濟，不得不結束營業。對此，夢時代證實，與喜滿客租約到期，未來不排除引進其他影城，或是招商其他業種營運。

事實上，夢時代喜滿客影城打從夢時代開幕時就營運迄今，一起走過15個年頭，2017年適逢開幕10年，喜滿客還狠砸5千萬改裝重新開幕，但近年來高雄影城市場丕變，不少專播二輪片的影城走入歷史，也不乏新的電影院加入戰局，包括秀泰影城、in 89豪華影城等，主打最新穎的設備及服務，讓夢時代喜滿客影城備感壓力，尤其是前幾年少了購票優惠後，業績也不若以往。

夢時代喜滿客影城回應，結束營業與疫情衝擊無關，主要因經營想法未能與商場達成共識，將於4月底結束營業，已事先通知員工，一切按照相關程序，並從今天公告起，民眾可以辦理退換票。而喜滿客在高雄夢時代的影城收攤後，全台就只剩下台北絕色影城1個據點。

夢時代低調證實，一切以喜滿客影城歇業公告為主，目前還在洽商評估中，等到有比較明確的消息再對外宣布，也不排除引進其他影城經營，或是提供不同業種營運。

夢時代喜滿客影城今發出公告指出，在現今艱困的時刻，我們尋求電影市場的轉捩點，但遺憾的，在高雄夢時代據點的經營想法上，未能與商場達成共識、同舟共濟，因此，不得不遺憾地宣告喜滿客影城決定結束高雄夢時代店的運營，並將於2022年4月30日劃下完美句點。

喜滿客也提到，將推出持喜滿客團體優待票、影城會員購票，喜滿客將招待飲料及精美禮品；並設有「時代專屬印記」活動，讓影迷朋友可以在線上和我們分享在高雄夢時代店的回憶照片。最後營業日以「謝謝你的愛」邀請喜滿客會員及影迷朋友一起參加觀影活動，也為共同擁有的回憶劃下完美句點。