宏達電亞太區總經理黃昭穎表示，VIVE Flow銷量符合預期，塞港、零組件缺料還是對出貨造成困擾，不過反映在營收上只是遞延，他預告宏達電將在4月推出新手機，是首款元宇宙智慧型手機。

宏達電去年第三季末推出元宇宙產品VIVE Flow，並預期FLOW將帶來數百萬台出貨量，成為宏達電最暢銷的VR硬體，然而FLOW正式出貨後立刻面臨塞港的挑戰，第四季單月營收爬升速度也因此受影響，而1月營收更處於相對低點，宏達電亞太區總經理黃昭穎表示，今年以來出貨還是有塞港、零組件缺料的干擾，不過沒有營收動能沒有因此而消失，只是遞延，到目前為止FLOW銷售量符合預期。

而在電信業者採購FLOW的進度方面，黃昭穎表示，第一季將新增歐洲、中東電信業者客戶，出乎意料的是，FLOW輕便的特性吸引B2B客戶上門，包括教育市場、車廠等，而宏達電也為此推出Holoride，將VR遊戲、沉浸式影片與車輛行進狀態配合，讓乘客以FLOW使用。

不讓Meta的元宇宙掌握話語權，宏達電在MWC展中推出自有元宇宙版本VIVERSE，為了發展VIVERSE，黃昭穎透露，宏達電在1年多沒有推出新款手機後，預定於4月發表新款智慧型手機，這款新品將會深度支援VIVERSE，是首款元宇宙手機，但相關功能與細節都沒有揭露。