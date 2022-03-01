惠普PC熱賣 預警烏俄戰爭衝擊本季獲利 20:292022/03/01 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 惠普上季（今年1月底止）PC熱賣使營收達到170億美元，高於分析師預期。惠普稍早調升全年財測，但預警烏俄戰爭將衝擊本季獲利。惠普執行長羅爾斯（Enrique Lores）表示惠普已配合西方制裁停止相關出貨，估計本季每股盈餘（EPS）因此損失2至3美分，要到下半年才獲得改善。惠普預期本季EPS經調整後約在1.02至1.08美元，合乎分析師預期。 戰火逼烏克蘭父子分離 男童淚訴：爸爸要變賣家當上戰場 高通8cx Gen 3處理器 獲聯想導入 #惠普 #PC #熱賣 #預警 #烏俄戰爭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇貞昌俄烏衝突報告 嚴防境外勢力破壞台海穩定 11:202022/03/01 政治 烏俄戰爭何時停戰 她曝烏克蘭盤算：時間不會太久 10:032022/03/01 政治 比黃金實用！戰爭時帶什麼最保值 網狂推這一物 15:592022/03/01 生活 時論廣場》歐洲和平紅利時代結束（陶在樸） 17:302022/03/01 時論廣場 10台人撤離烏克蘭返台卡關 免PCR切結書被打回票 09:322022/03/01 生活 烏克蘭撤離台人沒PCR返台卡關 陳時中：已宣布不須證明 11:252022/03/01 政治 俄烏啟示 整體防衛構想不可輕廢 04:102022/03/01 焦點要聞 西方制裁重擊痛點！專家曝：俄步這2國後塵變金融賤民 10:232022/03/01 財經 烏克蘭公開「戰俘網站」內藏洋蔥 俄士兵跪地冤曝：只想回家 19:142022/03/01 國際 從「懲越戰爭」看「懲烏戰爭」 04:102022/03/01 時論廣場 全台首見！國際船入高雄港須提供PCR檢驗報告 15:172022/03/01 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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