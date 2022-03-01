惠普上季（今年1月底止）PC熱賣使營收達到170億美元，高於分析師預期。惠普稍早調升全年財測，但預警烏俄戰爭將衝擊本季獲利。惠普執行長羅爾斯（Enrique Lores）表示惠普已配合西方制裁停止相關出貨，估計本季每股盈餘（EPS）因此損失2至3美分，要到下半年才獲得改善。惠普預期本季EPS經調整後約在1.02至1.08美元，合乎分析師預期。