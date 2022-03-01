俄烏大戰中，前日本天團「SMAP」2005年歌曲〈Triangle〉受到注目，該曲歌詞以帶有反戰含義在SMAP歌迷之間被熟知，在2月27日當地音樂平台「Recochoku」上獲周排名第2名。而該團前成員稲垣吾郎28日在他的廣播節目中也播放該曲，引起熱議。

〈Triangle〉於2005年11月發行，當時朝日電視台作為杜林冬奧、溫哥華冬奧、世界棒球經典賽等轉播的應援曲，作詞作曲為市川喜康，以「生命與平和」為主題，歌詞中直白道出和平的可貴：

大國的英雄 戰火中的少女

兩者都一樣重要 因為都是值得尊敬的生命

以剽悍神情 握在手中的槍桿

不為其他 已被抵在我們的心中

就像那道被深深刻畫的傷痕

如同我的眼睛 你的手 我們的聲音

全都不一樣 唯有自由才是生命

稲垣吾郎28日在他TOKYO FM主持的廣播節目的當集最後一曲，稲垣說：「最後帶給大家充滿和平願望的這曲，真是讓人懷念啊。這曲當時很難唱啊，Key很高。」該曲後來2006年收錄於《Pop Up! SMAP》專輯。

SNS上粉絲們紛紛發出迴響「在超市一邊聽一邊流下眼淚；帶著和平的希望」「在這個世界動盪的時機更是讓人有感觸」。