高雄市湖內區一名小偷於2月27日到某住宅行竊，一名醫專19歲陳姓學生見狀後只穿內褲就上前追趕，但沒有追到小偷。湖內警方獲報後，已經循線擴大調閱監視器，掌握特定對象調查。陳姓學生的友人得知後封陳是「內褲俠」。
湖內警方3月1日表示，陳姓學生日前到湖街派出所報案，指一名陌生男子侵入住宅偷東西，請警方協尋。經警方調查與清點財物，該地址不同套房的18歲張姓男子與19歲謝姓女子共損失約價值新台幣3萬8400元財物。
報案的陳姓學生告訴警方，當天他於傍晚近5時在浴室盥洗時，聽聞外面有聲響傳來，探頭一看見到一名陌生男子，而該名男子看到他拔腿就跑。陳姓學生沒有多想，僅穿著內褲就追了出去，但沒有追到人。
湖內警方說，因應各大專院校陸續開學，已與北高雄各學校建立聯繫管道，並成立「校園安全維護群組」，讓校方能即時傳送相關緊急訊息給警方知悉，也將學生校外宿舍納入各單位巡邏路線。
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