澳洲媒體「7NEWS」最新消息報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）於1日確診新型冠狀肺炎呈陽性，就在不久前，莫里森也在推特發文寫下:「PCR檢測證實為陽性」。

Tonight I tested positive to COVID-19.



I am experiencing flu-like symptoms and will be recovering over the next week.



I had tested myself daily since Sunday, including this morning, with all tests returning a negative result. — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) March 1, 2022

稍早他向媒體發布一份聲明指出，這幾天陸陸續續有感冒症狀，莫里森說:「從前天開始，我每天都有持續做採檢，包括今天早上測得結果仍然呈現陰性。」

總統莫里森坦言自己一直有在追蹤身體狀況，早上PCR檢測完成並沒有異狀。直到晚上開始覺得有些發燒，又再去測了一次PCR，才確定呈現陽性。他進一步說道:「我會遵守防疫規則，好好待在家休養隔離。」

至於妻子珍妮(Jenny Morrison)與女兒檢測結果皆呈陰性，不過，依照規定他們仍需自主隔離7天。

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，今天(1)早上知名社運人士塔姆(Grace Tame)才在個人推特秀出一張總理莫里森與脫口秀主持人摩根 (Piers Morgan)大方握手的合照，寫下:「我懂了，總理先生終於確診了。」彷彿是在暗示莫里森神隱推特好一段時間，是因為這個握手的動作讓他得到COVID-19，不過現在看來一切似乎有這麼點蹊蹺。