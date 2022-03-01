這耳機品質經得起「腸道」考驗！1名網友日前發現原本1對的藍芽耳機少了左耳單邊耳機，後來才得知是被家中毛寶貝吃下肚，而發現的原因超崩潰，竟是他目睹耳機直接卡在「狗大便」裡，照片曝光讓其他網友笑翻，留言「不知道你用耳機時，有沒有聽到腸蠕動的聲音」、「放音樂時狗狗肚子沒冒出聲音？」

有網友在臉書「爆廢公社公開版」分享近日瘋傳的1組照片，照片中1名網友手拿著僅剩單支的藍芽耳機，其中左耳耳機已不在充電艙中，疑似不見，接著第二張圖就拍下1張黑色大狗的背影，最後1張則揭曉謎底，只見另1支耳機竟「卡在大便」中。

1名網友日前發現原本1對的藍芽耳機少了左耳單邊耳機，後來才發現是被家中毛寶貝吃下肚，而發現的原因超崩潰，竟是他目睹耳機直接「卡在狗大便上」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

照片疑似是狗的排泄物，大便中還能明顯看到僅1支耳機陷在裏頭，疑似就是狗吃下後經由糞便排出，3張照片在網路瘋傳，原PO也笑說「找到了」；其他網友則留言「不知道你用耳機時，有沒有聽到腸蠕動的聲音」、「要慶幸還拉的出來」、「好有味道的畫面」、「當狗狗討抱抱會自動連接上音樂，然後耳機在腸子裡蹦迪」、「洗一洗還能用」、「奴才自己沒收好不是少爺的錯」、「難道你放音樂的時候沒有聽到狗狗肚子裡有音樂嗎」。

也有網友說可以直接購買單邊耳機就好，「提供盒裝序號可以購買單邊，不用噴八千」，原來AirPods可以只買單邊，只要包裝還在，把序號提供給官方，就可以購買單邊，不用花大錢重買整副。