IHS Markit/CIPS周二公布，拜內需強勁及供應鏈問題緩解之賜，英國2月製造業動能增強。2月製造業採購經理人指數（PMI），從1月的57.3升至58.0，攀抵3個月高點。產出、新訂單、庫存等分項指標加速成長，拉抬整體指數，抵銷就業增幅放緩，紓緩供應鏈亂象。