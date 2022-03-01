英國2月製造業PMI 攀抵3個月高點 20:402022/03/01 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 IHS Markit/CIPS周二公布，拜內需強勁及供應鏈問題緩解之賜，英國2月製造業動能增強。2月製造業採購經理人指數（PMI），從1月的57.3升至58.0，攀抵3個月高點。產出、新訂單、庫存等分項指標加速成長，拉抬整體指數，抵銷就業增幅放緩，紓緩供應鏈亂象。 英國擴大港人BNO簽證 陸外交部反彈 英國石油、挪威主權基金出售俄羅斯資產 #英國 #製造業 #PMI #攀抵 #IHS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英國、歐盟宣布制裁普丁、凍結資產 美跟進加入制裁 06:082022/02/26 國際 《國際經濟》歐元區2月工廠成長放緩 需求依舊強勁 17:392022/03/01 財經 2月財新中國製造業PMI為50.4％ 重回擴張區間 10:302022/03/01 兩岸 陸2月官方製造業PMI報50.2 守擴張區間 10:292022/03/01 財經 英國放寬BNO護照 大陸強烈譴責 04:102022/02/26 產業財經 普丁「開戰日失敗」陣亡數百人 英國情報揭露關鍵 17:462022/02/25 國際 1月製造業營業氣候測驗點轉跌 房市上有壓下有撐 14:072022/02/25 財經 台英數位醫療線上交流 熱絡 04:102022/02/25 產業．科技 股價指數期貨贏家專欄－富時100指期 表現贏美股 04:102022/03/01 證券．權證 《國際經濟》觀望俄烏戰爭 美股期貨小漲 17:052022/03/01 財經 挪威主權基金 出清俄羅斯資產 04:102022/03/01 全球財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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