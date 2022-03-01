台灣縣市各有特色，如果要搬到別的縣市，誰會是首選呢？就有PTT網友討論起心中最喜歡的城市，結果台中最受網友們推崇，原因出自於氣候舒適最宜居，台南則是以美食、文化受到青睞。

一名網友在PTT女板發文討論「最喜歡台灣哪個城市？」，透露自己選擇台中，原因是地理位置居中，南來北往都很方便，加上美食選項也多，生活步調也不像台北緊湊，但最重要的關鍵是天氣宜人，不像北部多雨。

貼文引起網友們紛紛留言，最多人也回文表示會選台中，「台中氣候真的最好，不會過冷或過熱，冬天根本台灣加州」、「台中很適合居住」、「我住桃園，但我喜歡台中」、「台中金融、軟體再多一點就更棒了」、「台中，今年也打算到台中找工作」。

另外也有不少網友選擇台南，「唯一支持台南！最可愛有文化的城市」、「我台中人，喜歡台南」、「台北人，超喜歡台南」、「台南+1，但考上公職有夠難喬回去」、「高雄或台南，高雄有捷運比較方便，台南好吃的多」。

不過也有人認為年紀考量是變數，「每個年紀適合的城市都不太一樣」、「台中 首選、台北工作、花蓮退休」。