隨著全球運動健身人口，在疫情的催化下，持續成長，健康與健身的觀念，逐漸受到重視。岱宇1日表示，台灣地區連鎖咖啡店數龍頭-路易莎，跨足健身產業，結合旗下新成立的Self Room健身品牌，成立全台首家「路易莎生活運動館」，就精心挑選全球最大綜合格鬥品牌UFC（Ultimate Fighting Championship）國際授權合作的UFC拳擊器材，或岱宇旗下美國Spirit品牌高規商用跑步機。

據了解，岱宇與UFC國際授權合作，已取得中國以外的全球各國生產與銷售UFC品牌格鬥及健身產品，並獲得國際運動經紀IMG公司認可。

因為民眾開始追求精準健身與全身性的鍛鍊，為滿足市場的需求，岱宇將持續觀察全球健身市場趨勢及動態，推出符合消費者期望的健身器材產品，並積極拓展新市場與新通路的布局，增加旗下各品牌，在全球的知名度與銷售管道，保持集團在市場的競爭力及領導地位。

例如，路易莎跨足健身產業，結合旗下新成立的Self Room健身品牌，全台首家「路易莎生活運動館」，就精心挑選全球最標誌性格鬥聯盟UFC拳擊器材，或岱宇旗下美國Spirit品牌高規商用跑步機，其設備既專業又像精品，讓人迫不及待想盡情體驗享受。

這類新型態健身房，不受疫情影響，又注入咖啡、餐食、時尚、運動及社群為概念的多元風格方式經營，這不但能增加社交關係，生活也會變更多彩、健康與期待感，業者希望透過更多元的方式，讓民眾更貼近運動，擁抱健康。

岱宇說，公司預期持續開拓新產品、新通路與新市場之下，集團將憑藉著兼具高度的性價比，與市場競爭力的產品，再透過全球市場布局的銷售管道，可望帶動集團整體營運保持長期良好的成長動能。