中國大陸的軍事工業看似傑出，但是關鍵的引擎技術卻一直是弱點，也就會在重要軍售案中受到鉗制。幾年前大陸與泰國達成購買3艘 S26T柴油潛艦(039A「元級」的出口版本)的交易，但是德國不願提供該型潛艦最關鍵的柴油引擎，大陸可能不得不改用別種柴油引擎，這必然影響到泰國是否繼續購買的意願。

防衛世界(Defense World)報導，泰國於2015年和大中國船舶工業集團有限公司 (CSOC) 簽訂了購買3艘S26T潛艦的草案，2017年，談定了價值3.9億美元的首艘潛艦製造合約，預計 2024年交付。

然而，事情出現變化，S26T柴電潛艇的引擎是德國MTU腓特烈斯哈芬有限公司(MTU Friedrichshafen GmbH)的柴油主機，但是該公司表示，大陸不能把柴油主機私自販賣給第三國，他們將不會提供。

該消息很快在泰國政壇裡引起話題，為泰黨(PTP)副主席、國會議員 Yutthapong Charasathian表示，假如CSOC不能爭取到德國引擎，這筆軍購必須取消。

他聲稱，他已收到CSOC 的通知，期望這批潛艦改用中國大陸自己製造的潛艇柴油引擎來代替。他表示，「要是CSOC真的提出此說法，那麼泰國總理應該拒絕。」

「改動引擎茲事體大，可能導致潛艦出現故障，將使操艦官兵處於危險當中。」

一位泰國海軍消息人士表示，因為這起事件，後續2艘價值超過6.5億美元的交易案，也因此可能中止。