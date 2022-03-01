台北市文山區萬盛街今（1日）下午2時許發生情殺案，28歲曾姓女子持菜刀，朝57歲呂姓男子心臟猛刺1刀，呂男當場失去生命跡象，送醫不治。據了解，相差29歲的兩人是婚外情關係，呂男是已婚牙醫師，妻子知道丈夫外遇後，全力捍衛家庭、婚姻，呂男疑似想結束不倫戀，向曾女提分手，引發殺機。

據警方調查，曾女曾在呂男位於新北市的牙醫診擔任醫師助理，但僅上班1週就離職，兩人卻發展地下戀情。據悉，呂男妻子得知丈夫外遇後，強力捍衛婚姻、家庭，呂男有意斬斷畸戀、回歸家庭，向曾女提出分手。

案發前兩人發生口角，下午2點7分，在萬盛街一處巷弄內，曾女持菜刀朝呂男胸口刺一刀，呂男倒地後，曾女也情緒不穩，持刀自戕，身上多處刀傷。呂男送醫後於下午3時許宣告不治。曾女送醫救治，但情緒不穩。而呂男妻子接獲通知，丈夫遭小三刺死，也崩潰痛哭。詳細案情仍有待警方進一步調查釐清。

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