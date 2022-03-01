美國《空軍雜誌》（Air Force Magazine）和新聞網站「Vox」等媒體報導，從表面上來看，俄羅斯在陸軍、海軍、空軍等所有戰力上遠勝烏克蘭，但至今仍戰況不利，表現甚至可用「無能」來形容；多名專家指出，俄羅斯的入侵計畫「極為糟糕」，加上面臨嚴重後勤問題，俄軍已在沮喪下被迫放緩攻勢。

一名美國高階國防官員告訴《空軍雜誌》，烏克蘭人「進行了非常頑強且英勇的抵抗」，且俄軍面臨燃料等後勤問題，已在沮喪下被迫放緩攻勢；美國智庫「海軍分析中心」（CNA）資深研究員考夫曼（Michael Kofman）表示，俄軍近期的表現「非常荒謬與無能」；美國陸戰隊預備役少校、《論戰術：戰鬥勝利理論》（On Tactics: A Theory of Victory in Battle）作者佛里曼（Brett Friedman）等專家則表示，俄軍現在就是「著火的紙老虎」，其本身能力不足，無法充分履行基本的戰場職能。

更慘的是，俄羅斯連入侵計畫都很糟糕。瑞典國防大學（Swedish Defense University）戰爭研究學系教授保羅遜（Henrik Paulsson）指出，俄羅斯的作戰計畫，有很大一部分是假設其主力有辦法於48小時內抵達基輔，且極度輕忽烏克蘭人的抵抗能力，在沒有足夠後勤和支援計畫下，讓傘兵等部隊在混亂中單獨前進，並未進行多兵種協同作戰，導致俄軍付出極為沉重的代價。

美國防官員警告，俄軍可能不再尋求快速勝利，改為圍攻主要城市。圖為遭攻擊的哈爾科夫行政大樓。（圖／美聯社）

不過專家們警告，俄軍仍擁有完整的協同作戰能力和兵力，因此從長遠來看，俄羅斯還是在戰爭中佔據優勢；美國高階國防官員2月28日更警告，俄軍可能改為圍攻基輔等主要城市，故意讓城內軍民無法獲得糧食等基本維生物資，希望以殘酷策略迫使烏克蘭屈服。