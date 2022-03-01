俄烏戰事現在看來愈演愈烈，1日傍晚傳出現在烏克蘭第二大城也遭到俄羅斯攻擊，顯見俄羅斯並未打算收兵，這也代表歐美國家與俄羅斯在金融制裁的交鋒將持續，相對也會使基金投資者所面臨的風險變數愈來愈大，對此金管會公布投信投顧公會所調查的數據，其中指出與俄羅斯相關的目標到期債基金只有17檔，但對此金融圈業者則高度質疑，除了金管會公布的統計數據，並未將「境外投信公司所發行的基金」納入計算範圍之外，業者指出，連國內投信業者所發行的基金，在金管會計算時也有「漏網之魚」。

法人統計，全台灣目前共有75檔目標到期債基金，總金額超過3100億，其中法人更點名，國內目標到期債基金規模最大的投信，當屬景順投信，但景順目前的14檔目標到期債基金中，打開這些基金的投資部位分布明顯可見，至少超過10檔投資俄羅斯相當的比重，每檔介於5％至15％不等，最高的還名列「榜首」，也就是第一大投資國。

在這種情況下，也使金融業者質疑，金管會所稱國內僅有17檔目標到期債與俄羅斯有關：「是否少算了許多漏網之魚？」此外，金管會的統計數據僅到今年1月底止，但變化最大的2月份，卻完全未涵蓋到，也使業者質疑官方所公布數據的代表性。

而另一個問題，在於投信投顧公會提供給金管會的數據，似乎未把國人所購買的俄羅斯相關境外基金統計進去，對此金融圈人士認為，國人所投資境外基金的俄羅斯曝險，比起國內投信所銷售的相關基金，多出超過1倍，國內投信業者所發行的俄羅斯相關基金規模198億，但境外投信業者所發行，國人有投資的俄羅斯基金規模，卻達354億，顯見金管會所公布的數據：「只涵蓋其中的三分之一」，因此代表性實有待商確。

而先前壽險業者、基金投資人積極「錢進俄羅斯」的結果，也使台灣成為俄羅斯重要的「債權國」。最新統計顯示，俄羅斯的外債達600億美元，倘若依照先前金管會所公布的台灣金融業對俄羅斯的曝險部位接近2300億等值台幣，換算下來等於85億美元，尤其以壽險業者所持有的政府公債佔絕大多數，因此可說台灣所占其債權比重已超過10％，對此金融圈人士則認為，先前是因為看好俄羅斯為新興市場，但隨著俄國攻打烏克蘭，已嚴重悖離金融業投資講究「ESG」的原則，加上國際間制裁、反彈聲浪不斷，會否因此扭轉金管會的監理態度，以及壽險公司或投信公司的投資決策，有待觀察。