中國此前遲遲不從烏克蘭撤僑，據官媒央視新聞今晚報導，今天有華人在從烏克蘭東部趕往利維夫市（Lviv）的路上中彈受傷，目前已送醫救治。

利維夫市位於烏克蘭西部，與波蘭相鄰，是避戰逃難的主要路徑之一。

央視沒有進一步的事件說明，但報導已在中國大陸引發關注，躍為熱搜新聞。

在微博，有網友指責這是駐烏克蘭大使館讓當地中國留學自行包車撤離的下場；但更多網友拿「華人」作文章，認為傷者若不是中國籍，當然不在使館撤僑之列。

多個外媒分析認為中國此前誤判俄烏局勢，以為俄羅斯不會開打，因此俄羅斯侵烏前未進行撤僑。

直到俄羅斯入侵隔天的2月25日，中國駐烏克蘭大使館才宣布準備分批包機接返僑民，開始人員登記。但烏克蘭空域當時已遭封鎖，根本沒有民航機可以起降。

直到2月28日，終於有第一批中國留學生在中國使館組織下，搭乘巴士轉至摩爾多瓦。

中國使館昨天再發通知稱，已與烏克蘭鄰國摩爾多瓦、羅馬尼亞、斯洛伐克、匈牙利、波蘭使館協調，為自行從烏克蘭前往上述國家的公民提供通關便利協助。這也代表，中國人若要撤離烏克蘭，必須自己想辦法。

中國使館今天再發通知，表示烏克蘭方面已開通專門用於撤離的火車，使館派工作組到基輔火車站「幫助解決有關問題並為同胞送行」。

據官方通報，在烏克蘭的中國公民約6000人，包括中資企業、留學生和華僑等。