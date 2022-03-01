俄羅斯入侵烏克蘭後，歐美國家紛紛加強制裁力道，包括俄羅斯主要銀行和主權債券都成為目標，但比特幣卻重啟漲勢，重新站43000美元。「新興市場教父」墨比爾斯（Mark Mobius）點出，近來比特幣漲勢凌厲，主因是俄羅斯人為轉移資產而加碼買進比特幣。

墨比爾斯1日在財經媒體CNBC的節目中表示，「我不會買加密貨幣，但如果我是俄羅斯人，我就會進場買進」，比特幣大漲是因為俄羅斯人藉此轉移金錢和財富。

歐美國家周一對俄羅斯主要銀行等機構實施制裁後，比特幣價格勁揚10%，周二早盤報43327美元；據CryptoCompare的報價，比特幣過去24小時在37489至44177美元之間波動。

加密數據公司Kaiko追蹤的數據顯示，自2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯盧布和烏克蘭荷林夫納在比特幣中心化交易所的成交量，都升抵近幾個月來最高水準。

墨比爾斯指出，歐美制裁使俄羅斯投資人轉移資產的管道受阻，要是沒有比特幣，他們真的會陷入困境。在地緣政治緊張升高之際，墨比爾斯也建議投資人要分散風險，購買黃金，「我一再強調，擁有實體黃金很重要。」