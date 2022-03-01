俄羅斯入侵烏克蘭後，假新聞滿天飛，除真槍實彈又大打認知戰。網路突傳俄羅斯士兵若陣亡，撫恤金僅領1萬1000盧布（約3060元台幣），引發網友譏諷「快投降」。陸媒《澎湃新聞》分析其中疑點，指俄軍超低撫恤金應屬假新聞，不過網友已傳得沸沸揚揚。

《澎湃新聞》指出，首先消息來自一個「匿名諷刺」帳號，配圖俄羅斯國防部長紹伊古的照片，但該圖是2018年舊照。其次，截圖新聞媒體標誌為「俄羅斯24」（Russia24），在「俄羅斯24」官網用新聞關鍵詞進行搜索，未發現相關報導。此外，在谷歌等搜尋引擎上搜索可知，沒有主流媒體報導此消息。

所以，懷疑可能是親烏克蘭團體或網友故意釋放的假消息。另，俄羅斯官方並未對俄烏衝突中犧牲士兵獲得的撫恤金消息作出回應。

俄烏戰爭假新聞的認知戰，連台灣作家苦苓都捲入其中，他轉PO小女生向持槍的軍人嗆聲影片，在臉書誇讚烏克蘭小女生「好勇敢」。不過，查證後發現，這段影片並不是發生在烏克蘭境內，而是發生在2012年巴勒斯坦的小女孩塔塔米（Ahed al-Tamimi）因不滿哥哥遭以色列逮捕，怒向以色列士兵抗議的畫面。畫面中小女孩只穿背心，與目前烏克蘭寒冬情況完全相反，立即被指出假新聞。