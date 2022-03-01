國民黨主席朱立倫今天表示，面對俄烏戰爭進入第6天，國民黨站在堅持自由民主、追求維護和平的立場，與國際社會和朝野政黨共同強烈譴責俄羅斯、聲援烏克蘭，呼籲俄羅斯應即刻停火、撤回入侵烏克蘭的軍隊，透過外交對話與談判來化解政治分歧。

朱立倫說，當戰爭的殘酷在世人面前展現，再次提醒我們「人命高於一切」的普世價值，以及只有用對話取代對抗，進而降低台海衝突的風險，才符合所有人民的福祉與維護區域和平的目的。

朱立倫指出，國民黨也主張應該提供在台烏克蘭人一切必要的協助，包括要求政府適度延長其簽證，並盡可能地提供人道協助等。

他提到，今天也是中華民國的兵役節，國民黨為了深化自主國防，在本會期也提出「兵役法」和「後備軍人條例」的修正案，讓大家服兵役後可以獲得更多保障，以及給後備軍人更多的尊重。

他強調，國家安全要靠自己努力，這除了是朝野共同關切的重大議題，同樣是國際友人所在乎的；國民黨十分歡迎美方友人訪台與各方交換意見，因為國民黨與美方皆重視台海的和平與穩定，「捍衛民主自由，做負責任的國際社會成員，我們一起努力！」