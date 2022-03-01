大聯盟勞資雙方在例行賽縮水前最終日（3月1日）進行馬拉松式談判，一如外界預測並沒有達成共識，確定要進入延長賽。美媒《紐約郵報》報導，當日的談判長達16個半小時，終於出現進展，資方同意把期限延後到3月2日，他們還剩最後6個小時可以完成談判。

聯盟發言人指出，如果新版勞資協議在期限之前無法誕生，例行賽開幕日（4月1日）就必須延後，球員也無法如期領到薪水。勞資雙方總共進行過13輪談判，最後的馬拉松大戰在美國佛州的羅傑迪恩球場進行（Roger Dean Stadium），工會由領袖東尼克拉克（Tony Clark）以及球員代表薛爾瑟（Max Scherzer）等人主導談判。

雙方在季後賽的規模達成共識，舊版協議是10隊，大聯盟提議擴充到14隊，在球員工會頑強抵抗之下，新球季將採取12隊晉級季後賽。新規則可能會保護美聯與國聯戰績最好的球隊直接晉級第2輪，分區冠軍之中戰績最差的必須先與外卡球隊分出高下。

核心的3個議題必須在最後6小時之內談妥。第一個是團薪豪華稅門檻，資方提案為2.2億美元，工會提案2.45億美元。第二個是球員最低年薪，資方提案67.5萬美元，工會提案77.5萬美元。第三個是薪資仲裁，資方提高薪資仲裁前的獎金池到2500萬美元，資方先前的提案是1.15億美元。