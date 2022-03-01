助攻保險業務員升等，金管會再鬆綁！銀行局副局長童政彰1日表示，2021年2月已就鬆綁保險業務員可推介及代收件同金控下銀行辦理的「保險金信託」，現在再放寬保險業務員可簡易上課後就能銷售保險金信託契約，即職前訓練從12小時縮短到3小時、在職訓練從每三年累計18小時縮短到3小時，也就是至少省下24小時的上課時間，且訓練機構放寬到信託業者自行舉辦不需到公會或指定機構，但還是須取得信託測驗合格。

保險業務員持續升等，能賣的商品愈來愈多，金管會去年大鬆綁，開放保險業務員可推介及代收件同金控下銀行辦理的「保險金信託」，且壽險公司業務員只要取得「投資型保單證照」及「投信投顧法規合格」後，即可銷售所屬公司代理的「基金」，保險業務員除了可賣產險與壽險保單、生前契約、信用卡之餘，又可單獨銷售基金、保險金信託。

金管會1日宣布已研訂「金融控股公司子公司間共同行銷管理辦法」第8條修正草案，將依行政程序法規定進行法規預告程序，預告30日，徵求各方意見。

童政彰指出，考量保險業務人員僅是在共同行銷「保險金信託」時，因所需了解的信託法規、業務範圍及契約內容僅限「保險金信託」，不涉及其他信託業務，因此決定放寬，讓保險業務員無須比照一般信託業務人員的教育訓練時數，且相關教育訓練得由信託業逕行舉辦，無須要求三分之一訓練時數應參加同業公會或金融專業訓練機構舉辦的訓練課程。

原本「職前訓練」規定：初任及離職滿2年後再任之業務人員，應於到職後半年內參加職前訓練，累計12小時以上，新法縮短到3小時以上；而「在職訓練」規定，在職人員應於任職期間參加在職訓練，每3年累計18小時以上，現縮短至3小時以上。

另外，原本訓練機構限定「信託公會」或「公會認可之金融專業訓練機構舉辦」之訓練課程不得低於法定訓練時數1/3，現放寬至「信託業」自行舉辦。

童政彰表示，為因應新冠肺炎疫情，於中央流行疫情指揮中心宣布全國任一縣市第二級以上疫情警戒期間，保險業務人員推介及代收件保險金信託契約時，須以當面、親自臨櫃及即時徵提相關法定文件之方式辦理者，得於符合內部控制之原則下，經內部授權程序後，採行其他替代性之方式辦理。