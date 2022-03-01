俄烏戰爭持續延燒，針對俄羅斯方面欲對烏克蘭總統澤倫斯基在內的烏克蘭高官進行斬首行動，前立委沈富雄語出驚人的表示，若這些人遭到斬首，可以換得烏克蘭人民的生命安全，「我覺得應該斬首」；但沈富雄也說，澤倫斯基很勇敢、很偉大，但也到此為止，「人家不挺你，你打什麼？」

沈富雄1日在政論節目《少康戰情室》中表示，戰爭若繼續拖下去，會對烏克蘭不利，澤倫斯基向國際求救，「志願軍他也收，囚犯也放出來 這是末期啊，如果戰爭是剛開始或進行到一半，不會走這種絕路，這是沒辦法了」。

沈富雄感嘆，現在已是21世紀的文明世界，兩邊戰力的不對稱，有比這更嚴重的嗎？而美國的角色，就好像是烏克蘭的斥候，「是在打聽消息而已嗎？」明明知道馬上就有大戰，就這樣袖手旁觀？

沈富雄指出，如果自己是澤倫斯基，和美國總統拜登通話時會說，「對方提出來三個條件，你覺得怎樣？你如果沒有更好的辦法，我是打不贏的，就算打贏，我能維持多久？俄羅斯源源不絕把我包圍，我就算現階段贏了，能夠維持多久？如果你沒有給我一個很好的交代，為了烏克蘭人民的生命安全，我不能打了」。

針對俄羅斯的斬首行動，沈富雄直言，如果這麼做能換得烏克蘭人生命安全，「我覺得應該斬首」。沈富雄認為，生命是平等的，澤倫斯基、那些官員和烏克蘭平民的命有差別嗎？如果你們這幾個人保住了，卻犧牲了千千萬萬的烏克蘭人民，有什麼值得的？

沈富雄也說，「澤倫斯基，你很偉大，我很佩服，我在外面都替你講話，台灣將來想做總統的，沒有一個人像你這麼勇敢，但是勇敢到此為止，人家不挺你，你打什麼？」