《中國電影報》微信公號消息，大陸國家電影局1日於官網發布《國家電影局等印發＜關於促進影視基地規範健康發展的意見＞的通知》（《意見》），指出要準確把握影視基地的產業定位，以服務影視創作生產為核心，打造影視精品力作，合理控制影視基地配套產業規模，防止變形走樣，嚴防藉影視基地之名行房地產開發之實。

《意見》指出，近年來，各地先後投資建設了一批影視基地，對於影視行業提高創作生產水準、完善工業體系、壯大產業實力發揮了重要作用。同時，在影視基地建設發展中也出現了盲目發展、低水準重複建設等問題，有的地方甚至出現了藉機搞房地產開發的情況。該《意見》的發布，旨在促進影視基地規範健康發展。

《意見》對於各影視基地共提出要準確界定範圍；落實意識形態工作責任制；合理規畫布局；聚力發展主業；提高科技含量；加強示範引領；嚴控房地產開發；嚴格用地管理；嚴守生態保護紅線共9項主要任務。

《意見》強調，各地區要充分論證、統籌規劃，嚴格控制新批新建影視基地，進一步強化管理，確保影視基地真正為影視創作服務、為影視企業服務。要嚴肅查處違反土地用途和建設方案要求、利用影視基地土地開發房地產的行為。