大陸央視新聞報導，北京時間今天（3月1日）晚間，陸國務委員兼外長王毅應約和烏克蘭外長庫列巴通電話。烏克蘭期待中方為實現停火開展斡旋，王毅則呼籲，烏俄通過談判找到解決問題的辦法。

報導稱，庫列巴介紹了烏俄首輪談判情況，表示結束戰事是烏方的最優先任務，烏方對談判解決烏克蘭問題持開放態度，懷著積極誠意對待烏俄談判。儘管當前談判進展並不順利，烏方仍保持冷靜，願繼續推進談判。「中方在烏克蘭問題上發揮了建設性作用，烏方願同中方加強溝通，期待中方為實現停火開展斡旋。」

王毅表示，烏克蘭局勢急劇變化，中方對烏俄爆發衝突感到痛惜，對平民受到傷害極為關注。中方在烏克蘭問題上的基本立場是公開、透明和一貫的。「我們始終主張尊重各國的主權和領土完整。針對當前危機，中方呼籲烏俄通過談判找到解決問題的辦法，支持國際上一切有利於政治解決的建設性努力。」

王毅強調，中方始終認為，一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以擴張軍事集團來實現。針對戰事不斷擴大，當務之急是盡可能緩解現地局勢，避免衝突升級甚至失控，尤其是防止對平民的傷害和出現人道主義危機，還應確保人道主義援助安全及時准入。

王毅重點就確保中國在烏公民安全表明立場，督促烏方承擔相應國際責任。王毅強調，中國政府高度重視在烏中國公民安全狀況，每時每刻牽掛著他們的安危。在烏中國公民都是中烏友好的使者，都是烏克蘭人民的朋友。

王毅表示，中方撤離在烏留學人員及僑民的進程正在推進，感謝烏方的支持配合和烏社會各界的友好幫助。中方贊賞烏方開設外國僑民撤離專列，這符合國際人道主義精神。希望烏方採取一切必要措施確保在烏中國公民安全，並繼續為中國公民撤離提供保障和便利。

庫列巴表示，確保外國公民安全是烏方重要職責。烏方高度重視中方關切，正在協助中國留學生等順利撤離。烏方將繼續本著負責任態度，做好外國公民安全撤離的相關保障。