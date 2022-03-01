莊姓男子開著雙B名車，在路口撞翻停等紅燈的外送機車騎士後直接逃逸，所幸騎士只有皮肉傷。雖雙方事後和解，檢方仍依肇逃罪將他起訴。一審莊男竟聽信委任律師建議、硬凹自己有「路怒症」，是「故意傷害」騎士，企圖換輕判，結果遭法官認定脫罪、判7月。莊男不服上訴，這次換了一名律師，經溝通後決定認罪，高雄高分院判緩刑兩年，須向國庫支付20萬元。

2020年8月，莊男開車行經高雄市鳳山區建國路二段某交叉路口時，直接追撞正停等紅燈的外送苗姓機車騎士，苗男當場被撞飛彈到莊男汽車引擎蓋上，再摔落地，四肢嚴重擦傷。不過，莊男並未因此下車察看，也沒報案，直接右轉駕車離開現場。苗男當場氣得報警處理，提告「殺人未遂、過失傷害」等罪。

莊男辯稱，當晚下雨視線不佳，沒注意苗男停等紅燈，也不知道自己有撞到人，確實有過失，但並非肇事逃逸。警方偵訊後，莊男也立刻與苗男和解，「過失傷害」部分也獲苗男撤告。不過，檢方仍以「致人傷害逃逸罪」將莊男起訴。

一審時，莊男委任的律師竟指導莊男，強調自己有「路怒症」，當時他想紅燈右轉，對停等紅燈的苗男按喇叭，苗男不但不理還回頭罵他，他一怒之下才故意開車「頂撞」苗男機車，是「故意犯罪」，不算肇事逃逸。

莊男委任律師還強調，苗男的機車當時架著明顯的綠色外送箱，莊男就是因為上述糾紛不悅才故意擦撞苗男。不過苗男反駁，當時自己根本沒罵過莊男，莫名其妙被撞飛好幾公尺。法官依在場目擊證人等證詞，認定莊男確實有肇事逃逸行為，還企圖脫罪，判其7月，莊男不服上訴。

二審時，莊男換了一個律師，律師回頭看一審律師的辯護後直搖頭，建議莊男認罪。二審律師向法官強調，莊男自紐西男留學返台，適應不良，工作壓力大，一審時害怕罪責才有不當答辯之舉，造成苗男傷勢也非嚴重，惡性並非重大，現已承認自己行為荒謬，希望法官從輕量刑。

法官念莊男一時失慮，已有悔意，也已與苗男和解，認為莊男應已知所警惕，才宣告緩刑2年，須向國庫繳納20萬元，全案仍可上訴。