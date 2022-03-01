今年全台芭樂產量推估較去年多11％，農民一度擔憂盛產後會因疫情影響外銷而衝擊內銷賣價，幸屏東大和農特產品合作社1日又出口13公噸芭樂至加拿大，立委周春米、農糧署長胡忠一到場肯定，並承諾督促包裝加工廠盡速年底完工。

胡忠一指出，今年全台芭樂種植面積比去年多1％，依面積推估今年產量約20萬5410公噸，較去年多出11％，若沒有順利外銷的話，可能會不利國內市場賣價，所幸目前外銷量算平穩，從年初至今已破248公噸，當中到加拿大占6成、有148.96公噸，而從屏東出口外銷到加拿大的數量也從9萬公噸提升至13公噸。

胡忠一說，在疫情影響航運的狀況下，芭樂從台灣出口到加拿大消費者手中，至少要50天，但因台灣保鮮技術厲害，懂得使用氣壓艙技術，也就是抽光氧氣灌進二氧化碳，讓芭樂呈現休眠狀態進而保鮮，使得飄洋過海近2個月的芭樂，吃起來一樣鮮甜多汁。

胡忠一說，疫情下的航運費已從1櫃8000塊美金增至2萬1000塊美金，而該技術又要多2000塊美金，整體算下來成本增加不小，因此為減輕農民負擔，除將在潮州鎮建立「農業國際化標準包裝加工廠」外，還要加碼建置蒸熟及低溫處理的設備，讓屏東農產品能夠在地加工、在地處理。

對此，周春米也相當力挺，她說，屏東農產品產量大，品質也很好，但面臨極端氣候，可能會打亂種植及生產的步調，為因應國際化，甚至達到農作物產銷調控的目的，她也將督促包裝加工廠的設置，充實冷鏈、保存、加工、行銷等4大功能，力拚今年完工。

屏東大和農特產品合作社經理郭丈禎說，去年疫情確實讓外銷量有萎縮，所幸目前疫情趨緩，很看好今年的銷量，有望可以突破去年的外銷量500多公噸。